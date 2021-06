São Paulo encaminha renovação com Léo até 2024

Tricolor tem negociação adiantada para assinar em breve novo vínculo com zagueiro e lateral-esquerdo

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Léo até 2024. A negociação iniciada recentemente avançou e a expectativa é de assinatura em breve. Atualmente o zagueiro e lateral tem vínculo até dezembro de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Léo vinha sendo titular no time do técnico Hernán Crespo, mas ficou no banco nos dois últimos jogos do São Paulo. Ele entrou na parte final da derrota por 2 a 0 para o Santos, domingo, na Vila Belmiro, e no segundo tempo no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, na quarta-feira passada.

Nesses dois jogos, Crespo escalou a linha de defesa com Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo.

Léo, de 25 anos, foi contratado pelo São Paulo em 2019 como lateral-esquerdo e passou a também atuar de zagueiro sob comando de Fernando Diniz, hoje técnico do Santos. Há poucos meses Crespo chegou a pedir para a diretoria a contratação de um zagueiro canhoto no elenco, mas tem usado o atleta nesta função.