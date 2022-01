O São Paulo tem encaminhada a contratação do meio-campista Patrick, do Internacional. O clube paulista irá desembolsar 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) por 30% dos direitos econômicos do atleta.

Outros 20% dos direitos econômicos terão o valor fixado e opção de exercer a compra até o fim do vínculo. O São Paulo assinará um contrato de dois anos com Patrick. A quantia começará a ser paga pelo clube paulista em 2023 e de forma parcelada.

Patrick tem 29 anos e veste a camisa do Internacional desde 2018. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o jogador fez 30 jogos e anotou um gol.

São Paulo encaminhou a contratação de Patrick, do Internacional, nesses termos:

500 mil euros por 30% dos direitos econômicos;

Outros 20% dos direitos econômicos com valor fixado e opção de exercer até o fim do vínculo;

2 anos de contrato;@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) January 4, 2022

Inicialmente, São Paulo e Inter estudaram uma troca envolvendo Patrick e Liziero. No entanto, após algumas conversas, as partes decidiram realizar tratativas independentes. Assim, o São Paulo deve fechar a contratação de Patrick em definitivo, enquanto Liziero segue na mira do clube gaúcho para um contrato de empréstimo.

Muito perto de fechar com Patrick, o São Paulo já contratou o lateral Rafinha, o goleiro Jandrei e o meia-atacante Alisson para a temporada de 2022.