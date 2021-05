São Paulo prevê economia de R$ 5 milhões por ano com isenção de IPTU para clubes

Clubes da capital eram isentos de cobrança do imposto que foi iniciada em 2018. Lei foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes na última semana

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes sancionou lei na última quarta-feira (26) que isenta os clubes sociais e esportivos do pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com a decisão, o São Paulo, por exemplo, calcula que deixará de gastar R$ 5 milhões por ano com IPTU.

Os clubes eram isentos da cobrança por décadas até 2018, quando a lei foi modificada por uma ordem interna da Subsecretaria da Receita Municipal (SUREM) e o IPTU passou a ser cobrado dos clubes em São Paulo.

Em nota por meio do seu site, o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi Clube) falou sobre a decisão:

"Finalmente, os Clubes foram vitoriosos com a aprovação da Lei Nº LEI Nº 17.557, DE 26 DE MAIO DE 2021 que reconhece a ilegalidade da Ordem Interna e busca impedir que novas medidas unilaterais, autoritárias e antidemocráticas voltem a acontecer".