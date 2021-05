São Paulo e Rojas vão se reunir nesta sexta-feira; empresário fala em permanência

Representantes do atacante vão conversar com Tricolor, que só topa acordo se parte financeira couber no orçamento do clube

Os empresários de Rojas e o São Paulo vão se reunir nesta sexta-feira (28) para definir o futuro do atacante cujo contrato termina no domngo (30). A conversa será decisiva para os próximos passos da vida do equatoriano de 31 anos no Morumbi. Os agentes Adrián Cavezas Landucci e Bernardo Escansette representam o jogador.

"Vamos ter uma conversa nesta sexta-feira e temos bom trânsito com a direção. Não há estresse. Sabemos a grandeza do São Paulo e o jogador já declarou sua vontade de ficar. Vamos fazer o possível para que o atleta permaneça dentro do orçamento do clube", disse Bernardo Escansette, em contato com a Goal.

A postura do São Paulo é de só aceitar um acordo desde que a parte financeira seja compatível com o orçamento do clube. O Tricolor entende que a situação de Rojas é atípica, pois o atacante ficou mais de dois anos sem atuar por causa de duas graves lesões até sua volta aos gramados. Ou seja, um acordo dependerá desta conversa e da proposta salarial, pois as primeiras sinalizações não agradaram. Inicialmente, se houver acerto a prorrogação do contrato seria até o fim de 2021.

Desde que voltou a jogar, Rojas fez quatro gols em 15 jogos. O último deles foi na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, terça-feira, no Morumbi, onde fez um bonito gol com chute de fora da área.

Neste momento, Rojas é reserva no time do técnico Hernán Crespo. Além da situação dele, o São Paulo trabalha para renovar o contrato de Arboleda (a conversa está próxima de uma definição positiva).