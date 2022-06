São Paulo e Lucas Moura projetam retorno, mas Champions adia reencontro

Partes planejam reencontro, mas realidade financeira e compromissos do Tottenham adiam planos

O São Paulo segue sonhando com o retorno de Lucas Moura para o Morumbi. O reencontro, porém, deve demorar um pouco mais para acontecer, embora as duas partes tenham o mesmo desejo.

De acordo com apuração da GOAL, o Tricolor tem sim interesse na contratação de Lucas e coloca como uma “honra” a possibilidade de ter o atacante de volta, mas, no momento, a realidade financeira é diferente.

Além da parte econômica, o que dificulta o negócio também é a classificação do Tottenham para a Champions League da temporada 2022/23. Com contrato, o clube de Londres não abre mão de ter Lucas Moura na disputa da maior competição internacional de clubes do mundo.

Mais artigos abaixo

O @LucasMoura7 está no CFA Laudo Natel para torcer pelo time Sub-20. Antes do jogo, ele também bateu um papo com a equipe juvenil.



A casa é sua, Lucas! ❤️🤍🖤#MadeInCotia 🇾🇪 pic.twitter.com/AUue7ZQNvj — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 8, 2022

Sendo assim, a volta de Lucas Moura para a sequência é considerada “quase impossível” para pessoas próximas ao jogador. O desejo de retornar ao São Paulo existe, mas deve acontecer em outro momento. O jogador tem contrato com o Tottenham até a metade de 2024.

Desde a temporada 2017/18 no Tottenham, Lucas Moura já disputou 202 partidas com o clube de Londres. Antes de chegar à Inglaterra, foi vendido pelo São Paulo ao PSG, onde ficou de 2013 a 2017.