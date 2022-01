São Paulo e Internacional negociam troca de Patrick por Liziero

São Paulo e Internacional negociam uma troca entre Liziero e Patrick. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL. A reportagem apurou que se trata de uma conversa por empréstimo de um ano com os direitos econômicos fixados. No caso de LIziero o volante teria 50% dos direitos econômicos avaliados em 3 milhões de euros.

O interesse do São Paulo por Patrick não é novo. O Tricolor queria o jogador do Inter numa eventual troca por Pablo, opção oferecida pelo próprio clube do Morumbi. Mas recentemente o Inter avançou por Wesley Moraes, do Aston Villa, que também era alvo dos são-paulinos, mas acabou descartado.

Liziero costuma ser alvo de sondagens de clubes estrangeiros nas janelas de transferências. Aos 23 anos, o volante criado na base do São Paulo tem passaporte europeu, o que facilita uma eventual negociação.

Sem dinheiro para investir na contratação de jogadores, o São Paulo busca negociações por empréstimo, troca ou de jogadores livres. Patrick, do Inter, se encaixa nesse perfil.