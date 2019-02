São Paulo e Cuca: ‘arquiteto’ do Mundial volta em momento de crise

O treinador que ajudou a montar o time que, em 2005, seria campeão da Libertadores e Mundial, volta para o Morumbi

Cuca será o novo treinador do São Paulo, mas chegará para o comando somente no prazo de dois meses - ainda por causa de um tratamento cardiológico iniciado em 2018, quando deixou o Santos para cuidar de sua saúde. Até lá, o coordenador Vagner Mancini estará sob o comando da equipe e André Jardine volta para as categorias de base após a eliminação na pré-Libertadores.

É justo dizer que a campanha do Tricolor no Campeonato Paulista estará inteiramente nas mãos de Mancini, uma vez que o prazo de chegada de Cuca combina com o final dos estaduais e início do Brasileirão. Será o retorno do treinador com o primeiro grande clube que lhe abriu as portas. Cuca não levantou títulos na rápida passagem pelo Morumbi, em 2004, mas foi um dos arquitetos da última fase gloriosa do clube.

O curitibano chegou ao Morumbi após ter feito grande campanha com o Goiás no ano anterior, tirando o Esmeraldino da zona de rebaixamento para fazer uma das melhores campanhas do segundo turno. Enquanto isso, o São Paulo aproveitava o primeiro campeonato em pontos corridos para enfim fazer valer a sua regularidade e retornar, dez anos depois de sua última participação, à disputa da Copa Libertadores mesmo sendo comandados pelos interinos Rojas e Milton Cruz.

Junto de Cuca, chegaram do Goiás três jogadores que teriam grande importância no futuro tricolor: o zagueiro Fabão, o meia Danilo e o atacante Grafite. Josué, também treinado por Cuca no Serra Dourada, chegaria apenas no ano seguinte, mas deixava evidente o bom olho do treinador para montar boas equipes. Na Libertadores, Cuca aperfeiçoou o 3-5-2 que já vinha sendo utilizado – liberando os muitos avanço de Cicinho – e apoiado pelo ânimo das arquibancadas do Morumbi, que há desde 1994 sonhavam com um retorno ao torneio continental, chegou até as semifinais.

São Paulo de Cuca foi eliminado nas semifinais da Libertadores em 2004 (Foto: Getty Images)

O grande problema foi uma zebra no meio do caminho. O Tricolor empatou sem gols no jogo de ida contra o Once Caldas, dentro de casa, e foram eliminados no último minuto quando Jorge Agudelo estufou as redes de Rogério Ceni para fazer o 2 a 1. A equipe seria campeã ao bater o Boca Juniors, marcando um dos títulos mais improváveis na história da Libertadores. Pressionado pela diretoria, que já pensava em trazer Emerson Leão, Cuca entregou o seu cargo após alguns problemas alguns dirigentes.

No ano seguinte, o São Paulo conquistou a Libertadores pela terceira vez. A equipe não era mais comandada por Leão, que havia aceitado oferta do futebol japonês. Paulo Autuori havia assumido o time e também deixou a sua marca, mas o ‘dedo’ de Cuca para fincar as bases daquele time são lembradas até hoje – Fabão, Danilo e Grafite tiveram grande importância na conquista sobre o Atlético Paranaense e, meses depois, no Mundial de Clubes conquistado sobre o Liverpool.

Lugano comemora a conquista do Mundial, em 2005 (Foto: Getty Images)

Quatorze anos depois, o São Paulo busca caminhos para escrever um novo auge e vê em Cuca, novamente, a esperança para dar início a este processo. No entanto, o histórico recente e a ansiedade por taças não indicam a garantia de tranquilidade para o novo-velho treinador, que também pode ver a sombra de Vagner Mancini ainda maior caso a equipe (uma das que mais investiu para a temporada) emplaque bons resultados até a sua chegada.