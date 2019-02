São Paulo divulga parcial de 32 mil ingressos vendidos para decisão na Libertadoress

Com ingressos disponíveis para todos os setores do Morumbi, o São Paulo encara o Talleres pressionado por uma vaga

Na tarde desta segunda-feira (11), o São Paulo divulgou a parcial dos ingressos vendidos para o jogo contra o Talleres, na próxima quarta-feira (13), no Estádio do Morumbi, às 21h30 (Brasília), pelo duelo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores 2019.

Com 32 mil pagantes, o time deverá ter o maior público do ano no estádio, até o momento. A procura relativamente baixa devido ao momento do clube na temporada, possibilitou a venda dos ingressos por mais dois dias.



(Foto: Agustin Marcarian/Getty)

As arquibancadas amarela e laranja são os setores mais baratos custando R$70 (R$35 meia entrada). Já o ingresso mais caro sai por R$280, na área Morumbi Premium. As vendas online ainda podem ser feitas por meio do site "Total Acesso".

O time paulista perdeu o duelo de ida, na Argentina, por 2 a 0 e precisará vencer por três gols de diferença para avançar à próxima fase da competição. Caso o placar do jogo seja o mesmo da partida de ida, a vaga será decidida nos pênaltis.