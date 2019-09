São Paulo deve desistir de Diego Souza e emprestá-lo novamente

Atacante está no Botafogo e o time do Rio de Janeiro quer contar com ele até 2022

De acordo o UOL Esporte, o não deve trazer Diego Souza de volta ao seu elenco. Ele foi emprestado ao no início de 2019 e assinou uma cláusula que dava prioridade para retornar ao Tricolor, caso a equipe quisesse. Acontece, porém, que o time do Morumbi não conta mais com ele e o atleta deve renovar com o até 2022.

O time carioca recebe o próprio São Paulo nesse sábado (21), às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. Exatamente por ser o confronto contra o time detentor dos direitos de Souza, ele não estará em campo. Caso Diego Souza entre em campo, a multa prevista é de R$ 400 mil.

Diego Souza chegou ao São Paulo em janeiro de 2018, após sair do Sport. À época, ele era convocado com frequência por Tite para a seleção brasileira, mas no Tricolor não teve o mesmo sucesso que na equipe pernambucana.

No São Paulo, Diego Souza fez 36 jogos, 13 gols e quatro assistências. Já pelo Fogão, o atacante de 34 anos participou de 22 partidas, com seis gols e dois passes para gol.