São Paulo descarta saída de Luan e quer compensação financeira por Tchê Tchê

O Santos demonstrou interesse em dois jogadores do São Paulo: os volantes Luan e Tchê Tchê. O Tricolor paulista, no entanto, não pretende liberar o primeiro e só aceita uma negociação que envolva compensação financeira pelo segundo. A GOAL apurou que não foi feita proposta do Peixe para contar com a dupla do time do Morumbi.

A informação sobre o interesse do Santos na contratação dos dois jogadores foi inicialmente divulgada pelo ge. A GOAL conseguiu confirmar que o clube da Vila Belmiro está interessado em ambos e disposto a realizar uma troca.

O São Paulo descarta a possibilidade de negociação de Luan com outro clube do futebol brasileiro. O volante de 22 anos ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de um problema clínico. O jogador se recupera de lesão muscular na coxa esquerda desde janeiro e não tem prazo para retornar aos gramados. A sua última atuação pelo time do Morumbi foi em 11 de outubro do ano passado, quando o São Paulo empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, e Hernán Crespo acabou demitido.

Luan nem sequer entrou em campo sob o comando de Rogério Ceni. No entanto, está nos planos do técnico para esta temporada. Com contrato até dezembro de 2023, ele tem multa rescisória elevada, avaliada em 50 milhões de euros (R$ 282,38 milhões na cotação atual).

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

A situação de Tchê Tchê é mais fácil. Emprestado ao Atlético-MG até o fim do Campeonato Mineiro, que se encerra no início de abril, está fora dos planos do São Paulo para 2022. O jogador tem contrato com o clube até o fim do ano e salário elevado — avaliado em R$ 500 mil mensais. A ideia do clube é ficar livre de sua remuneração. Por isso, uma negociação é vista com bons olhos.

A ideia do São Paulo é recuperar parte do investimento feito em Tchê Tchê — o meio-campista foi comprado por cinco milhões de euros (R$ 22,05 milhões à época) em 2019. Ele foi emprestado ao Atlético e tem os direitos fixados em 3,5 milhões de euros (R$ 19,76 milhões).

O Tricolor paulista gostaria de negociar Tchê Tchê e receber uma compensação financeira em troca neste momento. Todavia, o Santos vive momento financeiro delicado e gostaria de realizar trocas no mercado da bola.