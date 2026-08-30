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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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São Paulo demonstrou interesse na contratação do brasileiro Jesus, mas o Barcelona se recusa a desistir na negociação por Álvarez Aguarde - não posso traduzir sem o texto correto. Corrijo: Apesar da chegada de Jesus, Barcelona se recusa a desistir na negociação por Álvarez

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A chegada de Jesus não significa fechar o caminho para Álvarez

O Barcelona está muito perto de fechar a contratação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, por 10 milhões de euros, em uma negociação rápida que recebeu a aprovação do técnico Hansi Flick.

O Barcelona poderá iniciar sua participação na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord com um novo centroavante de ofício, já que a equipe vai obter a peça de que mais precisava, após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

O jornal "Sport" informou que a chegada de Jesus ao Barcelona não significa o fechamento do caminho que o clube começou a trilhar há várias semanas, que consiste na tentativa de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

O Barcelona reconhece que a postura adotada pelo Atlético de Madrid torna impossível a conclusão da negociação antes do fechamento da atual janela de transferências, e por isso o clube catalão decidiu adiar suas movimentações.

O objetivo é tentar novamente em janeiro que vem, quando abrir o mercado de transferências de inverno, já que as condições podem ser diferentes nesse momento.

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Diante da intransigência do Atlético, o Barcelona decidiu não aumentar ainda mais a pressão sobre a situação durante a fase final da janela de transferências.

Mas há uma diferença entre recuar agora e desistir definitivamente da negociação, pois Julián Álvarez continua sendo um alvo prioritário para o projeto do Barcelona, e o clube deseja manter a porta aberta durante os próximos meses.

O Barcelona entende que 4 meses podem mudar o cenário de maneira significativa, e a situação esportiva do Atlético de Madrid, a relação entre Julián e a torcida da equipe madrilenha e, acima de tudo, o desejo do próprio jogador serão fatores decisivos para saber se haverá a possibilidade de reabrir o caso em janeiro que vem.

Parece que o mês de janeiro já se tornou, de fato, a próxima oportunidade para saber se o muro que o Atlético de Madrid construiu permanecerá com a mesma solidez impenetrável, ou se a passagem dos meses acabará abrindo um caminho para a concretização do desejo do Barcelona.

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