São Paulo x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Cotia, o São Paulo recebe o Cruzeiro na noite deste domingo (12), às 19h (de Brasília), pela terceira primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Quinto colocado do campeonato com 4 pontos, o São Paulo entra em campo buscando uma vitória para continuar perto dos líderes. O Tricolor vem de vitória fora de casa. Já o Cruzeiro vem lodo atrás, na sexta posição também com 4 pontos. A Raposa venceu o Bahia na rodada anterior.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Michelle, Fê Palermo, Ana Alice, Pardal, Dani, Maressa, Aline, Micaelly, Mariana, Travalão e Naná.

Cruzeiro feminino: Taty Amaro, Isa Fernandes, C. Ambrózio, V. Calhau, Clara, Rafa Andrade, Mari Pires, Tipa, B. Brasil, Vanessinha e Carol Baiana.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?