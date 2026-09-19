Parece que a Federação Alemã de Futebol corre o risco de perder mais um talento de dupla nacionalidade, depois que a Federação Croata entrou em uma disputa acirrada para contratar Luka Vušar, meio-campista do Schalke, após sua estreia pelo time principal diante do Bayern de Munique.

De acordo com informações do jornal alemão Bild, a Federação Croata de Futebol intensifica seus movimentos para convencer Vušar, de 19 anos, a defender a seleção da Croácia, aproveitando-se das origens do jogador, que lhe dão o direito de escolher entre Croácia e Alemanha.

Vušar nunca defendeu qualquer seleção nas categorias de base, e também não disputou nenhuma partida com a seleção principal da Alemanha, o que atualmente o deixa livre para escolher a seleção que representará no futuro, conforme informou a rede SPOX.

Os relatos não revelaram se a Federação Alemã de Futebol já iniciou seus contatos com o jogador, porém seu brilho e a evolução de seu nível podem levar os dirigentes a agirem rapidamente, especialmente depois que ele teve a oportunidade de estrear pelo Schalke diante do Bayern de Munique na segunda rodada do campeonato.

O Schalke não se limitou a isso, pois anunciou na última quinta-feira a renovação do contrato do volante até 2029, depois de ter recebido, segundo os relatos, várias propostas de clubes da segunda divisão alemã durante a janela de transferências de verão.

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O caso de Vušar surge em meio à perda, pela Federação Alemã, de vários talentos de dupla nacionalidade ao longo dos últimos anos. Um dos exemplos mais notáveis é seu companheiro no Schalke, Soufiane El Fouzi, que optou por defender Marrocos e se tornou candidato a integrar a lista de Jürgen Klopp. Também jogadores como Can Uzun e Kenan Yıldız já optaram por defender a seleção turca, depois de terem atuado pelas seleções de base da Alemanha.

O futuro de Paris Brunner ainda permanece em aberto, apesar de sua primeira convocação para a seleção alemã sub-21 na sexta-feira. O jovem atacante desperta o interesse da seleção da República Democrática do Congo, já que o técnico Sébastien Desabre confirmou o contato com seus pais, ressaltando que o jogador não sofrerá qualquer pressão.

Por outro lado, parece que a Alemanha conseguiu definir o futuro de Nnamdi Collins e Louis Ben Farhat, depois que Antonio Di Salvo, técnico da seleção alemã sub-21, manifestou sua satisfação com a concordância de ambos em seguir o caminho com a seleção alemã.

Collins havia despertado o interesse da seleção norte-americana, enquanto Louis Ben Farhat disputou duas partidas com a Tunísia, porém ainda é capaz de mudar a seleção que representa, pois suas duas participações não foram em partidas oficiais.

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