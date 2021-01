São Paulo x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), pela 32ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando reencontrar o caminho da vitória (três derrotas e um empate). A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Coritiba DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes: Alex dos (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistentes VAR: Wanderson Alves (MG) e Felipe Alan Costa (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer retomar a liderança do Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas (três derrotas e um empate), o São Paulo busca não só se recuperar da goleada sofrida para o Internacional no meio da semana, como também quer retomar a liderança do Brasileirão.

Mais times

Alvo de críticas e muito pressionado, o técnico Fernando Diniz terá três desfalques para o confronto contra o : Hernanes, isolado com Covid-19, e os lesionados Liziero e Walce.

Juanfran: “Já tive muitas derrotas no futebol e na vida, piores do que essa. A gente vai se levantar, é o que esse clube merece. Estou completamente seguro que depois do jogo contra o Coritiba as coisas estarão diferentes. Vamos lutar até o fim, eu não vou me render.” pic.twitter.com/LchI46adIV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 21, 2021

Já o Coritiba, com 26 pontos e lutando para deixar a zona de rebaixamento, chega embalado após dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados.

Ainda sem contar com o técnico Gustavo Morínigo, que testou positivo para a Covid-19, o auxiliar Júlio Sérgio segue no comando da equipe, e terá as ausências de zagueiro Sabino, que também está isolado com Covid, além do atacante Robson, expulso no empate com o na última rodada.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Igor Gomes), Gabriel Sara, Dani Alves; Brenner, Luciano.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 São Paulo 1 x 5 Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 21h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 Coritiba 3 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas