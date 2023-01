São Paulo x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste domingo (29), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Corinthians fazem clássico na noite deste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming, e do Youtube do Paulistão.

Líder do grupo B com 8 pontos, o São Paulo quer manter a invencibilidade no estadual. O Tricolor terá o retorno de de Jhegson Méndez e Arboleda, enquanto Caio Paulista foi anunciado pelo clube nea sexta-feira e está à disposição de Rogério Ceni. No entanto, os são-paulinos seguem com o departamento médico cheio.

O Corinthians, por sua vez, está na segunda posição da chave C com 7 pontos. O Timão acumula até o momento duas vitórias, um empate e uma derrota. O técnico Fernando Lázaro não terá Maycon e Cantillo machucados, porém, Fausto Vera voltou a treinar com o elenco e foi relacionado.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o São Paulo venceu sete vezes, o Corinthians seis, além de sete empates. Clique aqui e confira como está o histórico de confrontos do Majestoso.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo: Rafael, Orejuela, Alan Franco, Arboleda e Welington; Méndez, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, David e Calleri.

Escalação do provável Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, Igor Vinicius, Ferraresi, Moreira, Caio, Diego Costa e André Anderson estão no departamento médico.

Corinthians

Maycon e Cantillo estão lesionados.

Quando é?