São Paulo contra a meia-entrada: entenda processo do clube contra o governo

O clube quer o fim da meia-entrada obrigatória e ressarcimento do que perdeu desde 2003 por causa da Lei

De acordo com o UOL, o entrou na Justiça contra o Governo Federal para não ser mais obrigado a oferecer meia-entrada em seus jogos.

O argumento do São Paulo é de que a Lei 12.933/13 - que determina meia-entrada para idosos, deficientes, estudantes e jovens entre 15 e 29 comprovadamente carentes, em espetáculos artístico-culturais e esportivos - é uma intervenção indevida do Estado nas atividades econômicas do clube.

O time acredita que o benefício deva existir, mas que o Governo deveria compensar o clube, arcando com os custos restantes.

O processo movido pelo clube corre no Tribunal Regional Federal da 3ª Região desde novembro. Os dois pedidos feitos pelo São Paulo são o reembolso dos valores perdidos desde que a Lei em questão entrou em vigor em 2003 e que não haja mais a obrigatoriedade de oferecer meia-entrada nos jogos no Morumbi.

Ao ser procurado pelo UOL, o departamento jurídico do São Paulo afirma que não pretende acabar com a meia-entrada, mas sim com a obrigatoriedade de tê-la nos moldes exigidos pelo governo. A ideia é que os critérios para o benefício sejam determinados pelo próprio clube e não pelo Governo.

No Twitter, a notícia tem ganhado bastante repercussão, em sua maioria negativas.

São Paulo quer o fim da meia-entrada no Morumbi.



Só podem estar de sacanagem com o torcedor. — Junior Venezi (@iAmVenezi) January 23, 2020

O time não é campeão desde 2012 e então as crianças já não querem mais ser são paulinas, porque a graça pra criança, é torcer pra quem ganha e assim cira laços... se o São Paulo tira a meia entrada e assim afasta a nova geração do estádio. — Bertolindo (@_GabrielBertoli) January 23, 2020

O São Paulo querer proibir a lei da meia-entrada é uma vergonha sem tamanho, aff — Thayná (@Vieirasthay) January 23, 2020

q palhaçada é essa do são paulo querer acabar com a meia entrada — 𝖑𝖊𝖙𝖎𝖈𝖎𝖆 (@letispfc) January 23, 2020

tá de sacanagem que o são paulo pediu o fim da meia entrada em jogos no morumbi?!?! — pinhou (@lepinholp) January 23, 2020