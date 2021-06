São Paulo consulta Eduardo Sasha por empréstimo, mas Atlético-MG descarta saída

À procura de um centroavante, Tricolor paulista faz consulta por atacante do Galo. Diretor de futebol confirma que atleta foi discutido no Morumbi

O São Paulo fez uma consulta pela contratação de Eduardo Sasha por empréstimo, conforme apurado pela Goal. A procura ocorreu no mês passado com o intuito de reforçar o ataque comandado por Hernán Crespo. O Atlético-MG, no entanto, não pretende liberar o jogador nestes moldes para um concorrente direto. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho nega que haja uma oferta em entrevista concedida à Goal (confira o vídeo no pé do texto), mas confirma que ele "está num pacote de jogadores discutidos".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Não fizemos nenhuma proposta para o Sasha, mas são duas questões importantes. Temos uma ótima relação com o Rodrigo Caetano, que está lá, tanto que fizemos o empréstimo do Tchê Tchê. Pessoalmente, acho o Sasha um grande jogador, mas não fizemos nenhum contato nesse momento. Portanto, por enquanto, não temos nada em relação ao Sasha", afirmou o dirigente são-paulino.

"Não, não, não tivemos nenhuma tentativa de empréstimo nada. Ele estava no pacote de jogadores que discutimos aqui, mas a gente preferiu não fazer contato nem uma proposta nesse sentido", acrescentou.



Carlos Belmonte Sobrinho (à esquerda) e Rui Costa lideram futebol do São Paulo ao lado de Muricy Ramalho (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O Tricolor paulista já havia feito uma tentativa pela liberação do atleta por empréstimo entre o fim de fevereiro e o início março deste ano. A consulta, à época, foi liderada pelo executivo de futebol Rui Costa. Naquele período, a decisão dos mineiros foi a mesma.

A diretoria são-paulina reconhece a necessidade de buscar um centroavante no mercado. Hoje, o único atleta da função à disposição da comissão técnica é Pablo. O meio-campista Vitor Bueno tem atuado na posição de forma improvisada.

Eduardo Sasha tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2024. O atacante de 29 anos foi adquirido pelos mineiros por 1,5 milhão de euros (R$ 9,8 milhões à época).