São Paulo: Conselho pede saída de Raí, mas presidente crava permanência

Oposição do Tricolor Paulista entregou ao presidente um documento solicitando a saída do dirigente, mas Leco nega o pedido

Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente do São Paulo, recebeu nesse sábado (23), um grupo de conselheiros da oposição com exigências à diretoria. Durante a conversa, os membros do Conselho Deliberativo solicitaram a saída de Raí do cargo de executivo de futebol e de Alexandre Pássaro, gerente.

O mandatário, no entanto, avisou ao grupo que não cogita tirar a dupla da cúpula são-paulina. Ambos seguirão no clube. A informação é do portal UOL Esporte.

O grupo, conhecido como "Força São Paulo", conta com 22 conselheiros. Um deles, Ruy Maurício Barbosa, comentou o assunto.

"Pedimos a saída de pessoas. Infelizmente, o Raí é um grande ídolo, mas não funcionou como diretor de futebol. Teve toda a oportunidade e a ferramenta para fazer as coisas. Não só ele. A questão de contratações e vendas erradas. O critério esta equivocado. Não vai mudar as coisas se não mudar as pessoas. É uma pena que não tenha dado certo. As pessoas acham que por estarmos do outro lado politicamente torcemos contra. Ninguém torce contra. Queremos o time campeão. Estamos vendo que não está acontecendo e fomos propor um caminho. Não é criticar por criticar", disse.