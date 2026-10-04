São Paulo conquista Brasileirão Feminino após 29 anos e garante premiação recorde

O São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino pela segunda vez ao empatar por 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado (4), no Morumbis. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena, o Tricolor garantiu o título da edição 2026 e encerrou a hegemonia do rival, que buscava o oitavo troféu da competição e vinha de conquistas consecutivas desde 2020.

A decisão também marcou o primeiro título do São Paulo no atual formato do Brasileirão Feminino. O clube já havia conquistado a competição em 1997, em um modelo que foi disputado até 2001 e posteriormente descontinuado, antes de retornar em 2013.

Além do troféu, o São Paulo garantiu uma premiação recorde de R$ 2 milhões, valor R$ 200 mil superior ao pago ao campeão em 2025. O Corinthians, vice-campeão, recebeu R$ 1 milhão, contra R$ 900 mil na edição anterior. A CBF aumentou todas as cotas do torneio para 2026.

Os 18 participantes também receberam R$ 720 mil pela participação, além de R$ 20 mil por cada partida transmitida em rede nacional.

O título tricolor foi confirmado diante de 49.405 torcedores no Morumbis, recorde de público em partidas entre clubes brasileiros no futebol feminino. Na ida, o São Paulo havia encerrado a invencibilidade histórica do Corinthians como mandante em Itaquera ao vencer de virada por 2 a 1.

Com o título, o São Paulo também garantiu vaga na Supercopa do Brasil de 2027, na qual enfrentará o campeão da Copa do Brasil, ainda em disputa. São Paulo e Corinthians, finalistas do Brasileirão, também estão classificados para a Copa Libertadores de 2027, que terá duas vagas destinadas às equipes da competição nacional.