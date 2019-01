São Paulo confirma acerto com o volante Willian Farias, que estava no Vitória

Jogador é o sexto nome anunciado pela diretoria do clube paulista para a temporada 2019

Em confirmação feita na manhã desta quinta-feira (3), o São Paulo anunciou a contratação do volante Willian Farias, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro com o Vitória.

O jogador de 29 anos chega ao time paulista sem custos, já que houve a rescisão contratual do atleta com o clube baiano por conta de dívidas de direitos de imagem, salários atrasados e 13º salário.

Confira os números de Willian Farias na última edição do Campeonato Brasileiro:

O vínculo de Willian vai até o fim de 2019 com possibilidade de renovação por mais dois anos. Ele é o sexto nome anunciado pela diretoria são-paulina neste início de ano. Os outros nomes são o goleiro Tiago Volpi, os laterais Igor Vinícius e Léo, o meia Hernanes e os atacantes Pablo e Biro Biro.

Ele foi revelado pelo Coritiba, onde ficou entre 2008 e 2014, antes de ir para o Cruzeiro e defender a equipe em 2014 e 2015 e, após isso, foi para o Vitória, equipe na qual esteve até o momento. No currículo o jogador acumula o tetracampeonato paranaense e a Série B com o Coxa, uma Série A com a Raposa e o bicampeonato baiano com o Leão da Barra.