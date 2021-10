São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (14), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ceará DATA Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leornardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de quatro empates consecutivos, o São Paulo recebe o Ceará pressionado pela vitória.

Para o confronto, o técnico Crespo não sabe se poderá contar com o atacante Rigoni sofreu uma lesão muscular. Caso não esteja apto, Marquinhos é o provável substituto.

Do outro lado, o Vozão, que ainda não venceu como visitante no Brasileirão, acumula seis empates e cindo derrotas na temporada.

Expulso na derrota para o Atlético-MG por 3 a 1, o técnico Tiago Nunes não poderá comandar a equipe.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Eder, Calleri); Luciano e Rigoni (Marquinhos).

Provável escalação do Ceará: Richard, Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane (Gabriel Lacerda), Lima (Pedro Naressi) e Vina (Gabriel Santos); Cléber (Mendoza) e Airton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Santos Brasileirão 7 de outubro de 2021 Cuiabá 0 x 0 São Paulo Brasileirão 11 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Brasileirão 18 de outubro de 2021 20h (de Brasília) RB Bragantino x São Paulo Brasileirão 24 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Internacional Brasileirão 6 de outubro de 2021 Atlético-MG 3 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas