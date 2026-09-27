Roberto Carlos, um dos maiores laterais da história do futebol, jamais imaginou que sua trajetória dentro das quatro linhas terminaria com a perda da maior parte de sua fortuna, após revelar que perdeu cerca de 160 milhões de euros em razão de problemas financeiros e familiares, além de questões ligadas ao seu ex-empresário.

O astro brasileiro, de 53 anos, tem uma carreira excepcional, marcada por seu brilho na Inter de Milão, no Real Madrid e na seleção brasileira, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Roberto Carlos revelou detalhes da crise que enfrentou após a aposentadoria, dizendo: "Enfrentei problemas graves. Algumas pessoas retiraram meu dinheiro da minha conta bancária. E, por causa de problemas com meu ex-empresário e de problemas familiares, perdi 99% de tudo o que ganhei com o futebol".

E acrescentou, em declarações reproduzidas pelo site "Foot Mercato", da França: "Certo dia, adormeci e, na manhã seguinte, me apresentaram uma pilha de documentos cuja existência eu sequer conhecia. Naquele momento, percebi que havia perdido tudo o que ganhei com o meu trabalho ao longo da vida".









Roberto Carlos havia negado as notícias que circularam recentemente sobre sua conversão ao islã, após seu casamento com a marroquina Souhaila Tahiri. Ele disse: "Tenho o mais profundo respeito pelo islã, e é maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os boatos que circulam sobre a minha conversão ao islã não são verdadeiros".

Alguns relatos da imprensa turca haviam afirmado que Carlos se converteu ao islã após aparecer em um encontro com o xeque Jihad Hamada, uma das figuras conhecidas dentro da comunidade islâmica no Brasil, no qual teria pronunciado a shahada.

Também contribuiu para a propagação dessas notícias uma publicação do deputado turco do Partido da Justiça e Desenvolvimento, Ali Şahin, depois de ele ter falado sobre um encontro que teve com diversos representantes da comunidade islâmica no Brasil. Mas Roberto Carlos encerrou a polêmica pessoalmente, afirmando que o que se disse sobre sua conversão ao islã "não é verdade".