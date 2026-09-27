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imago-sport-1083749937.jpgZUMA Press Wire
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São Paulo, capital cauteloso: Roberto Carlos revela o choque de sua fortuna após notícias de sua conversão ao Islã

R. Carlos
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A lenda do Real Madrid acorda para uma catástrofe que acabou com sua fortuna

Roberto Carlos, um dos maiores laterais da história do futebol, jamais imaginou que sua trajetória dentro das quatro linhas terminaria com a perda da maior parte de sua fortuna, após revelar que perdeu cerca de 160 milhões de euros em razão de problemas financeiros e familiares, além de questões ligadas ao seu ex-empresário.

O astro brasileiro, de 53 anos, tem uma carreira excepcional, marcada por seu brilho na Inter de Milão, no Real Madrid e na seleção brasileira, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Roberto Carlos revelou detalhes da crise que enfrentou após a aposentadoria, dizendo: "Enfrentei problemas graves. Algumas pessoas retiraram meu dinheiro da minha conta bancária. E, por causa de problemas com meu ex-empresário e de problemas familiares, perdi 99% de tudo o que ganhei com o futebol".

E acrescentou, em declarações reproduzidas pelo site "Foot Mercato", da França: "Certo dia, adormeci e, na manhã seguinte, me apresentaram uma pilha de documentos cuja existência eu sequer conhecia. Naquele momento, percebi que havia perdido tudo o que ganhei com o meu trabalho ao longo da vida".



Roberto Carlos havia negado as notícias que circularam recentemente sobre sua conversão ao islã, após seu casamento com a marroquina Souhaila Tahiri. Ele disse: "Tenho o mais profundo respeito pelo islã, e é maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os boatos que circulam sobre a minha conversão ao islã não são verdadeiros".

Alguns relatos da imprensa turca haviam afirmado que Carlos se converteu ao islã após aparecer em um encontro com o xeque Jihad Hamada, uma das figuras conhecidas dentro da comunidade islâmica no Brasil, no qual teria pronunciado a shahada.

Também contribuiu para a propagação dessas notícias uma publicação do deputado turco do Partido da Justiça e Desenvolvimento, Ali Şahin, depois de ele ter falado sobre um encontro que teve com diversos representantes da comunidade islâmica no Brasil. Mas Roberto Carlos encerrou a polêmica pessoalmente, afirmando que o que se disse sobre sua conversão ao islã "não é verdade".

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