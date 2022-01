São Paulo calcula redução de R$ 12,5 milhões na folha anual com saídas de Pablo e Vitor Bueno

O São Paulo prevê uma redução de gastos de R$ 25 milhões em dois anos com as rescisões contratuais de Vitor Bueno e Pablo, conforme apurado pela GOAL. Ambos acertaram as suas saídas do Morumbi no decorrer da última semana e estão perto de um acordo com o Athletico-PR.

A economia prevista é de R$ 12,5 milhões por temporada. O valor representa 4,1% do gasto total com o departamento de futebol em 2021 — o Tricolor paulista gastou R$ 302,51 milhões com o esporte, de acordo com o balancete divulgado no fim do ano passado. Os números englobam gastos com divisões de base e futebol profissional.

A economia calculada pelo clube foi o que motivou a saída da dupla no mercado da bola. Ambos estavam fora dos planos de Rogério Ceni e eram considerados caros pela cúpula.

O centroavante Pablo tinha compromisso com o Tricolor paulista até dezembro de 2023. Recentemente, ele teve um aumento salarial por alcançar um número de jogos estabelecido em contrato. Vitor Bueno tinha vínculo pelo mesmo período. No entanto, não era tratado como um nome interessante pela comissão técnica.

Ambos deixaram o São Paulo para se acertarem com o Athletico-PR. Os dois jogadores já estão em Curitiba, onde ajustam os últimos detalhes de seus novos contratos.

Em 2021, Vitor Bueno disputou 36 partidas pelo Tricolor paulista, com seis gols marcados. O meio-campista de 27 anos chegou a atuar como centroavante sob o comando de Hernán Crespo.

Pablo fez 38 partidas pelo São Paulo na temporada passada, com 13 gols assinaladas e quatro assistências. O centroavante de 29 anos foi o artilheiro do time no ano, mas jamais se firmou na equipe, seja sob o comando de Crespo ou sob a batuta de Rogério Ceni.