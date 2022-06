São Paulo busca dinheiro para comprar Calleri por US$ 3 milhões

Pagamento será parcelado entre 2023 e 2025. Clube precisa desembolsar US$ 1 milhão em janeiro do próximo ano. Prestações seguintes serão anuais

O São Paulo já busca recursos para acertar a compra de Jonathan Calleri. Emprestado no Morumbi pelo Deportivo Maldonado, o atacante argentino precisa ser contratado por US$ 3 milhões (R$ 14,38 milhões na cotação atual). O valor será pago em três parcelas anuais de US$ 1 milhão (R$ 4,79 milhões), entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025. A GOAL apurou que a diretoria já tenta viabilizar o montante referente à primeira prestação.

O presidente Julio Casares dialoga com representantes do departamento financeiro a fim de buscar os recursos para a aquisição do centroavante de 28 anos. O próprio atleta deseja permanecer no Morumbi ao término do contrato de empréstimo, conforme apurado pela reportagem.

Mais artigos abaixo

O São Paulo já tem engatilhado um contrato de quatro temporadas com o jogador que se tornou o goleador da equipe em 2022, com 16 gols marcados em 28 partidas. A sua permanência é vista como prioridade, juntamente com o pagamento das contas em dia — hoje, há atrasos em parte dos pagamentos de direitos de imagem do plantel.

Calleri é tratado como o principal jogador do elenco comandado por Rogério Ceni. O centroavante argentino está em sua segunda passagem pelo Morumbi e tem renovação dada como certa nos bastidores do clube.

O contrato de Calleri estabelecia a exigência de compra se o atleta completasse 30% dos minutos possíveis desde a sua chegada ao Morumbi. O jogador alcançou a meta no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em 22 de maio passado. A diretoria será obrigada a adquirir os direitos do atleta.