São Paulo x Botafogo-SP: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Campeonato Paulista neste domingo (28); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Botafogo-SP neste domingo (28), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela primeira rodada do grupo B do Campeonato Paulista. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Botafogo-SP DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h(de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Risser Jarussi Corrêa

Quarto árbitro: Rafael Gomes Felix da Silva

VAR: Raphael Claus

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor estreia no Paulista buscando encerrar jejum / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 19h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando encerrar o jejum de títulos, o São Paulo inicia o Campeonato Paulista de olho no troféu, após encerrar o Brasileirão em quarto lugar, classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores.

O técnico Hernán Crespo finalmente fará a sua estreia no comando da equipe, e deve contar com o time completo, sem desfalques.

Reinaldo, suspenso na rodada final do Brasileiro, deve retomar lugar na lateral esquerda.

🎥 O primeiro dia de trabalho de @Crespo no CT!



Do outro lado, o Botafogo-SP busca encerrar um jejum incômodo: vencer o São Paulo no Morumbi.

Titutar na reta final da Série B, o goleiro Igor Bohn é o grande favorito a continuar na meta do time.

"Vai ser um dos grandes jogos da minha carreira. Para mim, todo jogo é a tarefa mais difícil, mas enfrentar uma grande equipe como o São Paulo vai ser um dos jogos mais difíceis que vou fazer até hoje. Porém, o grupo está preparado para essa disputa" disse o jogador

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Provável escalação do Botafogo-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Matheus Santos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt, Emerson e Renatinho; Kaio Magno e Rafael Marques.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021 São Paulo 2 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Limeira x São Paulo Campeonato Paulista 3 de março de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Santos Campeonato Paulista 6 de março de 2021 19h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Botafogo-SP Série B 27 de janeiro de 2021 Botafogo-SP 0 x 1 Operário Série B 29 de janeiro de 2021

