São Paulo x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 11ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Bahia neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, após ter alcançado a primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Bahia DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcoa Bezerra Lopes (RO)

Quarto árbitro: Thiago Duarte (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a segunda vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 19h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ter conquistado a primeira vitória no Brasileirão (bateu o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio), o São Paulo busca mais três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto diante do Bahia, o técnico Hernán Crespo não terá Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Miranda, Luciano, William e Gabriel Sara também seguem no departamento médico e estão fora.

Já o Bahia, embalado com duas vitórias consecutivas, não poderá contar com Daniel, também suspenso. Pablo é o provável substituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo; Rojas e Vitor Bueno.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho, Matheus Bahia; Patrick, Pablo, Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 2 Bragantino Brasileirão 4 de julho de 2021 Internacional 0 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Racing Libertadores 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2021 17h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Bahia Brasileirão 4 de julho de 2021 Bahia 1 x 0 Juventude Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas