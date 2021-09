São Paulo avisou Crespo de permanência mesmo com eliminação na Copa do Brasil

Treinador tem contrato até o fim de 2022 e está prestigiado com a diretoria. Clube não pretende realizar troca no comando, mesmo com uma eliminação

A saída de Hernán Crespo está fora de cogitação no São Paulo. A diretoria de futebol avisou ao treinador que ele permanecerá no cargo, mesmo em caso de queda para o Fortaleza na noite desta quarta-feira (15), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, de acordo com apuração da Goal.

A cúpula crê que não é o momento de fazer uma troca no comando técnico. Há satisfação com o trabalho feito pelo argentino no futebol do clube. O estrangeiro foi o responsável por conduzir o elenco ao título do Campeonato Paulista em maio deste ano. A equipe não sabia o que era vencer a competição desde 2005 e enfrentava um jejum de conquistas de nove anos.

Às vésperas do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que ocorre na Arena do Castelão, membros do departamento de futebol informaram a Hernán Crespo, em uma conversa informal no CT da Barra Funda, que mesmo com uma queda na competição, ele seguirá no cargo. Na partida de ida, as equipes empataram por 2 a 2 no Morumbi.

O mandatário são-paulino se manifestou publicamente sobre o desejo de manter o treinador no cargo: "Para afastar de vez qualquer infeliz especulação, reafirmo que independente de resultados, o técnico Hernan Crespo seguirá normalmente o nosso planejamento no comando técnico da nossa equipe. Seguiremos a nossa convicção profissional e o que foi traçado com o departamento de futebol", escreveu em seu perfil no Instagram.

O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho entendem que a atual gestão não deve repetir o que consideram equívocos de administrações passadas, que costumava fazer trocas recorrentes no comando técnico.

Durante a permanência do antigo mandatário no Morumbi, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, o Tricolor paulista teve 12 nomes no banco de reservas, entre treinadores efetivos e interinos. Neste período, o São Paulo não conquistou nem um título sequer. A falta de continuidade é vista como um dos motivos para a ausência de taças, de acordo com membros da atual gestão.

Hernán Crespo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. Ele e sua comissão técnica custam cerca de R$ 1 milhão por mês. A multa rescisória do treinador argentino é de US$ 750 mil (R$ 3,9 milhões na cotação atual) desde julho deste ano. Até junho, a cláusula exigia o pagamento de US$ 1 milhão (R$ 5,26 milhões).

A partir de janeiro do próximo ano, a multa rescisória de Crespo sofrerá redução e será de US$ 500 mil (R$ 2,63 milhões). O montante será o mesmo até o fim de 2022. A multa rescisória do treinador argentino é bilateral. Portanto, o responsável por quebrar o contrato terá que desembolsar o montante.