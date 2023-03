São Paulo x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Cotia, São Paulo e Atlético-GO entram em campo na tarde desta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Com uma vitória e duas derrotas até o momento, o São Paulo é o sétimo colocado do grupo B e busca um triunfo para tentar se aproximar dos líderes. Já o Atlético-GO é o lanterna, ainda sem pontuar. O Dragão quer ganhar a primeira no campeonato.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro, Felipe, Rodriguinho, Pedro, Gabriel, William, Eduardo, João Douglas, Leonardo, Kaiky e Ythallo.

Atlético-GO: Marcio, Guilherme, Gustavo Santos, Vinicius, Renan, Samuel, Jesus, Daniel, Thiago, Douglas e Marcos.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques.

Quando é?