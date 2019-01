São Paulo apresenta Igor Vinícius e Léo, que mais uma vez deixa de ser Pelé

Jogadores chegam no Tricolor Paulista com o objetivo de acabar com a seca de títulos da equipe

O São Paulo apresentou outros dois novos reforços para a temporada 2019. Nesta quinta-feira (03), o time paulista aproveitou o retorno aos trabalhos para oficializar a chegada de Igor Vinicius e do lateral-esquerdo Léo.

Durante a entrevista coletiva com os dois jogadores diversos assuntos foram abordados, porém, o jejum de títulos do São Paulo ganhou destaque. Sem vencer um campeonato desde 2012, a última taça erguida pelo time do Morumbi foi a da Sul-americana, mas Vinicius preferiu destacar o lado vitorioso do clube.

“O São Paulo sempre tem a expectativa de vencer. É o único clube (brasileiro) tricampeão da Libertadores e do Mundial. E a gente chega também com a vontade de vencer e conquistar títulos. Pego esse lado vitorioso para fazer história aqui também”, disse.



(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Já Léo aproveitou para explicar o motivo de não aderir ao apelido de “Léo Pelé”. O jogador ficou conhecido por “carregar” o nome do rei do futebol após as boas atuações no Fluminense.

“Pelé é Pelé, né. Mas leva um peso a mais desnecessário. Quero colocar o meu nome. Pelé já conquistou o que tinha de conquistar. Não precisa levar o nome de Léo Pelé. Só Léo basta. Acho que Léo é o suficiente”.

Vale destacar que os contratos de ambos atletas são distintos: Igor Vinicius chegou na metrópole paulistana por empréstimo, o lateral-direito jogou a Série B com a Ponte Preta, mas pertence ao Ituano. Léo, por sua vez, assinou vínculo com o São Paulo por quatro temporadas.