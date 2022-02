São Paulo apresenta camisa nova com inspiração em 1992; veja preço e onde comprar

Há quase 30 anos, o fortíssimo elenco do São Paulo, treinado por Telê Santana, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história do clube, feito que se repetiria outras duas vezes, em 1993 e 2005. Em homenagem aos grandes ídolos daquela equipe, como Cafú, Zetti e Raí, por exemplo, o Tricolor lançou uma nova camisa para a temporada 2022/23.

Naquela noite de junho de 1992, a torcida invadiu o campo e a gente não esqueceu. 🇾🇪



Uma homenagem à noite mágica que deu início à construção de uma história de tradição e conquistas internacionais para o @SaoPauloFC.



Vista o orgulho de ser Tricolor em https://t.co/HZ815dWroV pic.twitter.com/8d0mcAgp8Y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 11, 2022

A clássica camisa do São Paulo, com uma faixa vermelha e outra preta passando pelo meio da camiseta, com o símbolo do clube ao centro, leva também um pequeno detalhe ao lado do uniforme, relembrando o ano de 1992.

As listras nos ombros, diferentes das presentes na última camiseta, se encontram todas nas cores pretas, e a gola em "V" composta por pequenas linhas vermelhas e pretas. O uniforme será utilizado tanto pelo elenco masculino quanto pelo feminino do Tricolor.

Foto: Reprodução

ONDE COMPRAR A NOVA CAMISA DO SÃO PAULO 2022/23?

Como nos últimos anos, o Tricolor se juntou com a Adidas para realizar a parceria que desenvolveu a nova camisa do São Paulo neste ano.

Para adquirí-la, basta acessar o portal da Adidas, onde estarão as camisetas disponíveis também para personalização com o nome e número desejado.

QUANTO CUSTA A NOVA CAMISA DO SÃO PAULO 2022/23?

Tanto o modelo feminino quanto o masculino, adultos, chegam ao valor de R$ 299,99. O preço da camiseta para os mais jovens, sendo modelos menores, ficam em R$ 249,99.

Para adicionar a personalização ao uniforme, um valor será cobrado, além do preço original da camisa, de R$34,99.