São Paulo anuncia a contratação de Biro Biro, atacante ex-Fluminense com passagem pelo futebol chinês

Jogador estava no Shanghai Shenxin e foi campeão brasileiro pelo clube carioca

Em mais uma investida no mercado de transferências, o São Paulo anunciou na manhã desta quarta-feira (2) a contratação do atacante Biro Biro.

O jogador, revelado nas categorias de base do Nova Iguaçu em 2011, tem passagem pelo Fluminense entre 2012 e 2014, onde conquistou o Campeonato Brasileiro em seu primeiro ano na equipe.

Além disso, Biro Biro vestiu a camisa da Ponte Preta em 2015, quando disputou a Copa Sul-Americana daquele ano. Sua experiência mais recente foi no Shanghai Shenxin, no segundo escalão do futebol chinês. Lá, ele permaneceu por três anos, até rescindir seu contrato com a agremiação e aceitar o retorno ao Brasil.

O contrato do jogador com o time do Morumbi vai até dezembro de 2022 e, com ele, a equipe soma seis reforços para o ano de 2019. Já foram anunciados o goleiro Tiago Volpi, os laterais Igor Vinícius e Léo, o meia Hernanes e o atacante Pablo.