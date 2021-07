São Paulo amplia recorde negativo no Brasileirão 2021: é o pior início de campanha do clube

Tricolor paulista chegou à nona partida consecutiva sem vencer no Brasileirão e ostenta pior início de campanha em qualquer competição de sua história

Com a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o São Paulo ampliou o recorde negativo de seu pior início de campanha em qualquer competição disputada. São nove partidas disputadas sem nem uma vitória sequer -- cinco empates e quatro derrotas. A equipe já tinha alcançado o seu pior início de caminhada ao empatar com o Corinthians na rodada passada na Neo Química Arena.

De acordo com o levantamento feito pelo historiador Alexandre Giesbretch, do projeto Anotações Tricolores, as duas piores campanhas foram pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, equivalente ao Campeonato Brasileiro, em 1964 e 1967.

Nas duas ocasiões, o Tricolor paulista ficou os sete primeiros compromissos sem vencer. Em 1964, foram dois empates e cinco derrotas. Três anos mais tarde, a equipe somou quatro empates e três derrotas.

O início ruim de temporada coloca o São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2021 -- é o 17º colocado, com cinco pontos. O time comandado por Hernán Crespo, que ainda se recupera de covid-19, enfrentará o Internacional, na próxima quarta-feira (7), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).