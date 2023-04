São Paulo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Morumbi, o São Paulo enfrenta o América-MG na noite deste sábado (22), a partir das 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Agora vivendo a "era Dorival Júnior", o São Paulo terá o apoio de sua torcida para buscar a sua primeira vitória. "Estou vindo para o São Paulo com esse objetivo. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante e que de repente não vivencia o momento que merece. Mas que pode voltar a ser em questão de tempo, meses. Tudo vai depender do trabalho, dedicação, acreditarmos. Eu estou plenamente consciente do passo que estou dando. Terei um tempo de contrato que depois, no fim dele, vocês podem me fazer a mesma pergunta", disse o treinador.

Do outro lado, o América-MG também vem de derrota na estreia e quer aproveitar o momento de mudança no rival para somar seus primeiros pontos na competição. O Coelho perdeu no meio da semana pela Copa Sul-Americana e deve ter o retorno de Aloísio.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Alisson, Calleri e Luciano.

América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Marcinho), Iago Maidana, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Martínez (Benítez); Felipe Azevedo, Everaldo (Matheusinho) e Aloísio.

Desfalques

São Paulo

Galoppo, Ferraresi, Moreira, Welington, André Anderson, Igor Vinícius, David e Erison estão lesionados.

América-MG

Arthur.

Quando é?