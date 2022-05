São Paulo ameniza prejuízo com venda de Tiago Volpi ao Toluca

O São Paulo amenizou o prejuízo com a venda de Tiago Volpi ao Toluca, do México, por R$ 12 milhões no mercado da bola. A GOAL apurou que clube vai economizar R$ 11,875 milhões sem ter que pagar salários ao goleiro de 31 anos até dezembro de 2023, quando se encerrava o seu contrato no Morumbi.

Tiago Volpi foi contratado em janeiro de 2020 por 4,5 milhões de euros (R$ 20 milhões à época). Ele deixou o Querétaro, do México, rumo ao Tricolor paulista com salário anual de R$ 7,5 milhões. Os valores eram considerados altos nos bastidores do clube.

Com a venda por R$ 12 milhões para o Toluca, o São Paulo tem um prejuízo de R$ 8 milhões em relação à taxa de transferência do atleta. O clube acredita que fará uma economia de R$ 11,875 milhões com a saída do atleta apenas nos salários, o que é visto como uma forma de amenizar o prejuízo tido com ele.

Tiago Volpi é, desde 2019, o quarto goleiro com gols mais sofridos no Brasileirão. O jogador, que deixa o São Paulo, sofreu 109 gols em 113 jogos pela competição. Somente Cássio (110 gols), Fernando Miguel (115) e Tadeu (125) sofreram mais gols no período.

O goleiro de 31 anos perdeu espaço no São Paulo desde a chegada de Jandrei ao Morumbi. Sob o comando de Rogério Ceni em 2022, o atleta fez apenas sete partidas, com dez gols sofridos. Ele esteve em campo por 630 minutos.

A baixa utilização na atual temporada foi um fator que fez o jogador deixar o Morumbi. Ele se sentia preterido pela comissão técnica de Rogério Ceni.

Antes mesmo da saída de Tiago Volpi, o São Paulo já cogitava a contratação de um goleiro no mercado da bola. Diego Alves, hoje no Flamengo, é um nome que surgiu como opção e até recebeu contato da diretoria. A consulta, porém, não se tornou proposta.

O atleta perdeu espaço no Fla desde a chegada de Paulo Sousa. Diego Alves esteve em campo por dois jogos, sendo ambos pelo Campeonato Carioca. No período, ficou em campo por 180 minutos e sofreu três gols.

Diego Alves tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2022. O goleiro deve deixar o clube em breve.