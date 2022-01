São Paulo ameaça desistir de Soteldo após Toronto ignorar proposta por empréstimo

O São Paulo ameaça desistir da contratação de Yeferson Soteldo após o Toronto, do Canadá, ignorar a proposta de empréstimo apresentada no mercado da bola. O clube da América do Norte nem sequer respondeu à oferta enviada pelo Tricolor paulista, conforme apurado pela GOAL.

A oferta são-paulina era por empréstimo, com uma cláusula que exigia a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador conforme o seu rendimento no período em que estivesse no Morumbi. Os valores não são revelados pelas partes.

Houve a tentativa de contratação do venezuelano de 24 anos. Contudo, ainda sem uma posição vinda do Canadá, o São Paulo pensa em desistir da negociação.

A reportagem apurou ainda que é possível que o clube não busque um plano B para a função, mesmo que seja desejo do técnico Rogério Ceni contar com mais um nome para o sistema ofensivo — Alisson e Nikão já reforçaram o setor nesta janela de transferências.

Soteldo está no Toronto, que joga a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, desde 24 de abril do ano passado. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 e recebe US$ 1,7 milhão (R$ 9,44 milhões na cotação atual) por temporada.

O venezuelano fez 26 partidas pelo Toronto na última temporada, com quatro gols marcados e seis assistências. No período, esteve em campo por 2.350 minutos.