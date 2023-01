São Paulo x América-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Marília, São Paulo e América-MG duelam na noite deste domingo (15), às 21h45 (de Brasília), pela terceira fase da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após ficar na liderança do grupo 17 com 100% de aproveitamento, o São Paulo passou pelo Retrô na rodada passada. Já o América-MG foi o líder do grupo 18, com três vitórias. Depois, o Coelho passou pelo Paraibano por 3 a 0.

Escalações

Escalação do provável do São Paulo: Leandro, Rafael Luiz, Ythallo, Belém, Léo Silva, Luís Felipe, Vinicius, Talles, Pedrinho, Maioli e João Adriano.

Escalação do provável do América-MG: Cássio, Samuel, Jonathan, Júlio, Breno, Paulinho, Luan Campos, Mateus Henrique, Renato Marques, Theo e Adyson.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O São Paulo conquistou a Copinha quatro vezes: 1993, 2000 e 2010 e 2019. O América-MG, por sua vez, faturou o título em 1996.

Quando é?