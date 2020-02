São Paulo ainda tem muitas vagas abertas no Paulista; veja quem pode entrar na lista

Inscrições se estendem até março, e Tricolor ainda tem boa margem para incluir novos jogadores na 'Lista A' do Estadual

O se prepara para o quinto jogo oficial da temporada neste domingo (9), contra o Santo André, pelo , e já vislumbra o que fazer com o restante de vagas para inscritos à disposição no torneio. Com a saída de jogadores como Jucilei, o clube utilizou, até o momento, apenas 17 das 26 disponíveis para a competição, criando um leque de atletas que ainda pode entrar na lista A do Estadual.

Destinada a qualquer atleta com vínculo com o clube, a relação principal do torneio começou a ser preenchida dias antes da estreia na competição e ficará aberta até o começo de março, quando os participantes têm a data-limite para novas inscrições.

De olho nesses espaços vazios, jogadores até agora não aproveitados por Fernando Diniz buscam destaque para ver se, com bom desempenho, conseguem estrear pelo clube na temporada e ganhar seu espaço. A Goal lista os principais 'candidatos' a seguir.

Sebástian Trellez

Reintegrado recentemente após período emprestado ao , o centroavante colombiano quer permanecer no clube e tenta mostrar que pode ser útil a Fernando Diniz, principalmente na ausência de Pablo. Quase envolvido em negociação recente com o , ele tem quase um mês para convencer o comandate da capacidade de causar um impacto positivo no Tricolor.

Shaylon

Depois de passar 2019 emprestado ao , o meia tenta retomar o moral conquistado em anos anteriores no São Paulo. Ainda aos 22 anos, tem a seu favor o fato de ser um armador canhoto, diferente das atuais opções do comandante são-paulino.

Joao Rojas

Equatoriano tenta se recuperar de mais uma cirurgia realizada no joelho, em agosto do ano passado. Tratado com cautela pelo clube, dificilmente conseguirá estar em condições físicas de aguentar uma partida oficial até o final das inscrições.

Jonatan Gomez

Jonatan Gomez, apesar de ainda pertencer ao clube, não faz parte dos planos. Mesmo com inúmeras vagas à disposição, ele deve ser emprestado neste primeiro semestre.

Igor Gomes

Apesar de qualificar para a Lista B, atleta deve ser utilizado na A para fugir da limitação imposta pela Federação Paulista de Futebol. Apesar de promover a inclusão de atletas da base, a FPF limita a cinco nomes da relação B presentes em um jogo. Atualmente, Luan, Brenner, Helinho e Toró, todos utilizados no ano, já fazem parte da lista. Os goleiros Thiago Couto e Diego também fazem parte dos nomes.

Antony

Tem situação semelhante à de Igor, com provável utilização na primeira lista para evitar que Diniz seja impedido de escalar outros garotos. Só ficará à disposição após a disputa do Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23 depois de quase ser negociado com o futebol europeu neste começo de ano.

Rodrigo Nestor

Recém-promovido, vive situação parecida com a dos dois integrantes da Seleção Olímpica. Pode aparecer como novidade em ambas as listas (A e B) nas próximas semanas.

Mas, afinal, o que são a Lista A e a Lista B?

A Lista A tem 26 vagas e é livre. A Lista B, também conhecida como lista da base, tem vagas ilimitadas. Para entrar nela, porém, o jogador tem que ter nascido até 1999, ter ao menos 12 meses de vínculo com o clube e ter disputado um torneio da FPF no ano anterior. Apenas cinco nomes da lista B podem ser relacionados para uma mesma partida.