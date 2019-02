São Paulo ainda é obstáculo para Real Madrid fechar acordo por Militão

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o time paulista tem direito a parte do valor nas transferências envolvendo o jogador

Ligado a rumores de uma possível ida ao Real Madrid, o zagueiro Éder Militão tem um empecilho que poderá dificultar a assinatura de contrato com os espanhóis, o São Paulo. Revelado nas categorias de base do time paulista, Militão foi vendido pelo Tricolor ao Porto, na temporada passada.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC/Divulgação)

Por ser a equipe que revelou o atleta, o São Paulo tem direito a determinada porcentagem em negociações envolvendo Militão. Desta forma, o Real Madrid teria que pagar seis milhões de euros aos brasileiros referentes ao valor fixo da tabela publica pela FIFA, independentemente de quanto é a transferência. O valor pago é multiplicado pelo número de anos que o atleta esteve no clube de treinamento entre os 12 e 21 anos de idade e de acordo com a categoria que cada clube possui.

O Real, por sua vez, não está disposto a pagar o valor pedido pelo Porto de 50 milhões de euros, no qual incluiria a parte do São Paulo, segundo informações do site espanhol, Marca.

Baseado nas regras do estatuto da Fifa o time que revela o jogador tem direito a ganhar sua parte em duas ocasiões: Quando o jogador assina o primeiro contrato profissional ou quando é transferido para o exterior. Ambos os casos devem ocorrer antes do atleta completar 23 anos.