São Paulo aguarda liberações burocráticas para poder escalar Hernanes e Thiago Volpi

São Paulo aguarda receber documento de Querétaro e Hebei China Fortune para regulamentar situação dos jogadores

Perto de estreiar no Campeonato Paulista 2019, o São Paulo poderá ter problemas para o primeiro jogo do time no torneio estadual contra o Mirassol, às 19h30 (Brasília), no próximo sábado (19). O Tricolor ainda não sabe se poderá contar com Hernanes e Tiago Volpi para o duelo.



Recém-chegados no clube, ambos atletas ainda não foram registrados na CBF. Para entrarem em campo junto ao elenco paulista, Hernanes e Volpi precisam ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o final da tarde da próxima sexta-feira (18).

Com isso, o São Paulo corre contra o tempo para conseguir regulamentar a situações dos jogadores diante a Confederação Brasileira de Futebol. É necessário que os documentos que confirmem as transações com a Fifa cheguem nas mãos do Tricolor o mais rápido possível. O time paulista aguarda receber a documentação do clube mexicano Querétaro, ex-equipe de Volpi, e do Hebei China Fortune, time que negociou "o profeta" com o Tricolor.



Vale ressaltar que o protocolo necessário para os atletas disputarem o Campeonato Paulista já foi cumprido, porém, sem o registro da CBF, o goleiro e o meio-campista estão impossibilitados de entrarem em campo com o São Paulo.

Tiago Volpi e Hernanes foram contratados no final de 2018 e estão entre as principais apostas do treinador, André Jardine para a temporada 2019.