São Paulo afasta fantasma do rebaixamento e mira vaga na Libertadores

Duas vitórias consecutivas mudaram o panorama do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois de conviver com a preocupação de se aproximar da zona de rebaixamento, o Tricolor ganhou fôlego na tabela e voltou a sonhar com uma vaga na Libertadores. O triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, no sábado, no Morumbis, reforçou a mudança de perspectiva.

“Estávamos precisando. Toda hora estávamos olhando para a parte de baixo da tabela, agora damos uma respirada. Agora é hora de o São Paulo olhar para cima e conquistar os objetivos. Este clube merece, a torcida merece, nós merecemos”, afirmou Artur, autor do gol da vitória.

Há duas rodadas, o São Paulo somava 36 pontos e tinha apenas cinco de vantagem sobre o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Após superar Vitória e Vasco, chegou aos 42 pontos e ampliou a distância para dez pontos em relação ao Colorado.

O momento positivo, porém, acontece em meio a um cenário de incerteza nos bastidores. Com contrato até o fim do ano, Dorival Júnior comentou sobre o próprio futuro e ressaltou que a eleição presidencial do clube influencia o planejamento para a próxima temporada. O treinador também reconheceu que o próximo presidente não terá obrigação de renovar o vínculo da comissão técnica.

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“Sempre acredito em um planejamento. Como uma empresa, um clube também depende muito de ser assertivo nesses momentos. Estamos vivendo uma situação um pouco diferente, teremos uma eleição, ninguém sabe o que deve acontecer. Meu contrato vai até o fim do ano”, declarou o técnico em entrevista coletiva.

Dorival também destacou a importância de melhorar a campanha no Brasileirão e lembrou o peso de uma possível classificação para a Libertadores. Para ele, o elenco precisa manter os pés no chão diante das dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

“Temos que ter consciência das dificuldades que estamos passando, da importância de uma campanha melhor, até para a história do nosso clube. É muito pouco, entendemos assim. Temos consciência do que representaria uma classificação para a Libertadores no ano seguinte”, afirmou.

O treinador ainda ressaltou o esforço para manter o ambiente de trabalho protegido das questões externas e demonstrou confiança na capacidade do grupo de entregar resultados melhores à torcida.

“Convivemos com situações que não são fáceis, mas não deixamos que passem do CT. Estamos blindando de toda forma. Pelo trabalho dos jogadores, eles merecem uma condição melhor, espero que possamos entregar tudo isso ao torcedor. O trabalho será com os pés no chão, tentando melhorar a classificação”, completou.

Neste momento, o Brasileirão oferece um G-5 para a Libertadores, com quatro vagas diretas na fase de grupos e uma para a etapa preliminar. O cenário, no entanto, pode mudar de acordo com os campeões das copas continentais e nacionais.

Em seis das últimas nove edições do Brasileirão, o oitavo colocado conseguiu uma vaga na Libertadores. Para que isso aconteça novamente, o São Paulo depende de combinações envolvendo equipes que estão à frente na classificação e seguem vivas em outras competições.

Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG estão entre os clubes que podem influenciar essa distribuição. Flamengo, Palmeiras e Fluminense continuam na disputa da Libertadores, enquanto o Verdão também está na semifinal da Copa do Brasil. O Atlético-MG, por sua vez, briga por títulos na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

A luta contra o rebaixamento também pode interferir na distribuição das vagas. Grêmio e Vasco, que ainda disputam a permanência na elite, seguem na Copa do Brasil. Caso um deles conquiste o torneio e termine rebaixado, não poderá disputar a Libertadores, já que as regras da Conmebol não permitem a participação de clubes que não estejam na primeira divisão nacional.

Nesse contexto, existe até a possibilidade de o Brasileirão terminar com um G-9. Segundo levantamento divulgado pelo ge no mês passado, há 192 combinações possíveis de resultados envolvendo Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Com apenas o Brasileirão pela frente, o São Paulo agora concentra seus esforços na reta final da competição. O próximo compromisso será contra o Mirassol, no Maião, no sábado, às 16h30, pela 32ª rodada.

Depois, o Tricolor terá pela frente Bahia, fora de casa; Corinthians, no Morumbis; Fluminense, em casa; Botafogo, fora; Remo, em seus domínios; e Athletico-PR, como visitante. A sequência será decisiva para definir até onde o São Paulo poderá chegar na tabela.