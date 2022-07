São Paulo adia decisão sobre renovações de Miranda, Rafinha, Reinaldo e Eder

Quarteto já pode assinar pré-contrato, mas a diretoria quer consultar a comissão técnica de Rogério Ceni antes de definir situação dos atletas

O São Paulo não tem pressa para definir o futuro de quatro atletas do elenco comandado por Rogério Ceni. O zagueiro Miranda, os laterais Rafinha e Reinaldo e o atacante Eder têm contrato com o clube até o fim de 2022. O futuro do quarteto, contudo, será decidido somente nos últimos meses da temporada, como soube a GOAL.

A diretoria não quer se precipitar para definir o que fará com o grupo de atletas. O desejo é minimizar erros em situações com jogadores considerados veteranos. Todos já foram aproveitados nesta temporada pela comissão técnica, mas preocupam pela parte física.

O técnico Rogério Ceni e outros membros do departamento de futebol serão consultados antes da definição sobre o futuro de Miranda, Rafinha, Reinaldo e Eder — nem um deles foi procurado para conversar sobre 2023, como soube a GOAL. A posição da comissão técnica será fundamental para possíveis renovações contratuais.

A diretoria concentra as suas ações no mercado da bola e fica em compasso de espera para decidir o futuro do quarteto. Todos têm no mínimo 25 jogos na temporada — Miranda é quem menos jogou, sobretudo por causa de lesões, e soma este número. Apesar disso, é visto como liderança importante no vestiário.

São Paulo FC

Os demais também têm relevância: Reinaldo é tratado como o cobrador de pênaltis oficial da equipe, Rafinha atua como lateral direito, ala e até zagueiro em uma formação com três defensores, e Eder vinha recebendo chances nos últimos jogos, mas tornou-se reserva do plantel, especialmente com as atuações de destaque de Calleri e Luciano.

Todos já podem assinar um pré-contrato com outro clube. Para evitar que haja qualquer tipo de desgaste, o São Paulo deseja definir o futuro do grupo até setembro deste ano. A temporada 2022 se encerrará em novembro por causa da disputa da Copa do Mundo no Qatar.