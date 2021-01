São Paulo acredita em trabalho físico reforçado para retomar alto nível de futebol

Tricolor sofreu com sequência de jogos e teve baque por eliminação, mas confia em tempo de treinamento como diferencial em reta final

O entra em campo nesta quarta-feira com a missão de encarar o vice-líder Internacional e voltar a abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de uma queda de desempenho e de lidar com a incerteza sobre um título que parecia perto, o Tricolor tem no "alívio" da maratona de jogos o seu maior trunfo.

Com vários jogos encavalados e raríssimo espaço para treinamento na arrancada de novembro até o começo do mês passado, o Tricolor terá na reta final do torneio nacional nada menos que três semanas cheias para recuperar seus atletas e testar novas alternativas.

Depois de encarar o Inter neste meio de semana e o no sábado, ambos no estádio do Morumbi, o time do técnico Fernando Diniz só volta para as quatro linhas no dia 31, visitando o , em Goiânia.

Após isso serão cinco dias até o confronto contra o - que pode ser modificado caso o rival vença a Libertadores e tenha que disputar o Mundial de Clubes - a princípio marcado para 5 de fevereiro. Depois, tem o Ceará, dia 10, e o , ainda sem data

Além de poder utilizar o tempo maior de trabalho para aumentar o leque de jogadas ensaiadas, um dos grandes trunfos para a liderança são-paulina e várias vezes explorado pelo próprio clube nos seus canais de conteúdo, Fernando Diniz pode dar um descanso necessário a alguns dos seus jogadores.

Luciano, que deve encarar os colorados, teve de ficar fora de vários jogos em sequência por causa de um cisto no joelho, que causa inchaço e limita a movimentação do atacante quando ele entra em campo. Com um maior espaçamento de jogos, o problema se torna mais administrável.

Já Daniel Alves, grande jogador do meio-campo tricolor, deve fazer a temporada com mais jogos disputados em toda a sua carreira caso entre em campo em todos os duelos da reta final - tem 46 e pode chegar a 54, mesmo número estabelecido em dois anos de . Aos 37 anos e peça essencial no time, ele é outro que, na avaliação interna, será bastante beneficiado pelo intervalo entre as partidas.

Buscando vencer o seu primeiro Brasileiro em 12 anos, o São Paulo acredita que, vencendo os cinco jogos que tem a fazer no Morumbi até o fim da competição, dificilmente não será campeão. Entre eles, além do Inter, há confrontos direto frente ao Palmeiras e ao , na última rodada.