São Paulo acaba com jejum incômodo e vence o Bragantino fora de casa

Pablo e Arboleda fizeram os gols do Tricolor em Bragança Paulista

O São Paulo bateu o Bragantino por 2 a 0, em Bragança Paulista, neste domingo (3), em partida pela nona rodada do Campeonato Paulista, e reencontrou a vitória após cinco jogos. Pablo e Arboleda marcaram os gols do Tricolor.

O Tricolor foi melhor na primeira etapa e teve com Pablo, de cabeça e em cobrança de falta, as melhores chances pra marcar. Já na etapa complementar, o Bragantino assustou e obrigou Tiago Volpi a fazer boas defesas. Só que os mandantes acabaram se descuidando atrás e o São Paulo aproveitou. Aos 17, Pablo abriu o placar, enquanto Arboleda, de cabeça, ampliou aos 30.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do grupo D, com 13 pontos marcados. Já o Bragantino fica na terceira posição do grupo C, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe a Ferroviária, enqunato o Bragantino visita o Botafogo-SP.