São Paulo 3 x 3 Goiás: chuva de gols, pênalti perdido e empate nos acréscimos

Equipes se enfrentaram neste sábado (23) no Morumbi, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (23), o São Paulo recebeu o Goiás no Morumbi, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida movimentada, as equipes empataram em 3 a 3, com gols de Calleri, Nestor e Patrick para o Tricolor, enquanto Dadá, Danilo e Pedro Raul anotaram os tentos do visitantes.

O primeiro tempo foi de muitos gols. O Goiás abriu o placar logo cedo, com Dadá Belmonte, após boa jogada de Pedro Raul. Depois disso, o São Paulo passou a pressionar e conseguiu a virada de forma relâmpago: Calleri empatou aos 29 e Nestor virou aos 32.

Mais artigos abaixo

Mesmo com a virada Tricolor, o Esmeraldino não se abateu e buscou o empate. Após jogada ensaiada, Danilo deu uma bela cabeçada e empatou o jogo. No último lance de um movimentado primeiro tempo, Matheus Sales impediu chute com a mão e o juiz assinalou pênalti. Tadeu defendeu a cobrança de Luciano e levou a partida para o intervalo em 2 a 2.

TE AMO, TADEU, TE AMO! — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 23, 2022

No segundo tempo, o São Paulo rapidamente "descontou" o pênalti perdido e voltou a liderar o placar após Patrick marcar de cabeça aos quatro minutos. Depois disto, o Goiás tentou empatar a partida e conseguiu só aos 47, com gol de Pedro Raul.

O Tricolor volta a entrar em campo na quinta-feira, quando recebe o América-MG pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Goiás, por outro lado, só volta a jogar no próximo sábado, quando mede forças com o Coritiba.