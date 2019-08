São José x Volta Redonda: como assistir no DAZN, escalação e mais da Série C

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

O DAZN transmite com exclusividade para o o duelo entre São José x Volta Redonda pela 18ª rodada do Brasileirão que será exibido AO VIVO no DAZN. A partida será disputada neste domingo (25), no Estádio Passo d'Areia, às 18h (de Brasília).

Confira mais informações sobre a partida!

SÃO JOSÉ X VOLTA REDONDA: DATA, HORA, LOCAL

JOGO São José x Volta Redonda DATA Domingo, 25 de agosto de 2019 LOCAL Estádio Passo d'Areia - Alegre, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

Provável escalação do São José: Fábio; Márcio Lima, Rafael Goiano, Lucão e Dudu Mandei; Karl, Machado e Rafael Tavares; Rafael Carrilho (Matheusinho), Luiz Eduardo e Cláudio Maradona.

Provável escalação do Volta Redonda: Douglas Borges; Gedeilson, Daniel, Allan, Luiz Paulo; Bileu, Gelson, Luciano Naninho; Douglas Lima, Núbio Flávio, Wandinho.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante da plataforma pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

SÃO JOSÉ X VOLTA REDONDA: STREAMING AO VIVO

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, São José x Volta Redonda poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

Até o fim da Série C do Brasileiro, o DAZN transmite quatro jogos por rodada , sendo um de forma gratuita no Youtube e no Facebook. Os demais são exclusivos para quem tem uma assinatura ativa do serviço.

