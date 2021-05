São José x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os dois times se enfrentam na quarta (26), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando pela liderança, o Palmeiras visita o São José, nesta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Palmeiras DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Martins Pereira - São Jose dos Campos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Fabio Rogerio Baesteiro

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro Ribeiro

ONDE VAI PASSAR?



O MyCujoo, pela internet, é quem va passar o jogo desta quarta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO JOSÉ

Com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, o time do São José está apenas na 13ª posição na tabela do Brasileirão, com os mesmo oitos pontos que o Botafogo, 12º colocado. Já são cinco jogos seguidos sem vitórias, com apenas dois pontos conquistados.

Provável escalação do São José: Zany; Evelyn, Bruna A., Letícia, Camila; Ionara, Verônica, Baiana; Sisi, Giovania e Tipa.

PALMEIRAS

O Palmeiras vem fazendo uma grande temporada no Brasileirão. O time comandado por Ricardo Belli está, rodada a rodada, brigando com o rival Corinthians pela liderança da competição. Ao todo, são seis vitórias, três empates e nenhum derrota nos nove jogos já disputados.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thaís, Rafaelle, Camilinha; Ary, Julia Bianchi, Katrine; Bia Zaneratto e Duda Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 São José Brasileirão feminino 22 de maio de 2021 Bahia 1 x 1 São José Brasileirão feminino 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São José Brasileirão feminino 30 de maio de 2021 15h (de Brasília) Botafogo x São José Brasileirão feminino 02 de junho de 2021 15h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Bahia Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 Santos 0 x 0 Palmeiras Brasileirão feminino 16 de maio de 2021

Próximas partidas