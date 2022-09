São José x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O São José recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (15), no estádio Martins Pereira, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Estádio TNT Sports, no streaming.

Em penúltimo lugar do campeonato com apenas 1 ponto, o São José quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar o seu primeiro jogo.

Do outro lado, o Palmeiras vem de eliminação na semifinal do Brasileirão e agora vira todas as suas atenções ao estadual. O Verdão é o quinto colocado, com 7 pontos.

Escalações:

Escalação do provável São José: A confirmar.

Escalação do provável Palmeiras: Amanda, Bruna, Julia, Katrine, Duda, Ary, Camilinha, Bia, Carol, Andressinha e Day Silva.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 15 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio Martins Pereira, São José dos Campos - SP.