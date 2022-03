São José-SP x Avaí/Kindermann: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

São José, de São Paulo, e Avaí/Kindermann se enfrentam neste sábado (5), em São José dos Campos, a partir das 15h (de Brasília), pela partida de estreia do Brasileirão feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube e Facabook do São José.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Avaí/Kindermann DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira - São José dos Campos, São Paulo HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Leandro Boeira/ @AvaiFC

A partida deste sábado (5) será transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook do São José.

MAIS INFORMAÇÕES

Dando o pontapé inicial de mais uma temporada, São José e Avaí/Kindermann se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro feminino. Na temporada passada, o São José terminou a competição na 12ª posição, com 13 pontos. Ou seja, há dois pontos do rebaixamento.

O Avaí/Kindermann, por sua vez, até avançou para o mata-mata, mas acabou parando para o Corinthians nas quartas de final. Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO JOSÉ-SP

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 3 Palmeiras Copa Paulista 4 de novembro de 2021 Palmeiras 1 x 2 São José Copa Paulista 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x São José Brasileirão feminino 13 de março de 2022 11h (de Brasília) São José x CRESSPOM Brasileirão feminino 20 de março de 2022 15h (de Brasília)

AVAÍ/KINDERMANN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 2 x 1 Cerro Porteño Copa Libertadores 9 de novembro de 2021 Avaí/Kindermann 2 (5) x (6) 2 Santa Fé Copa Libertadores 12 de novembro de 2021

Próximas partidas