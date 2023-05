São José x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São José recebe o Santos na noite desta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do HBO Max, no streaming, e no canal da FPF no Youtube, na internet.

O São José subiu para o terceiro lugar, com 4 pontos, com a vitória no jogo passado. Já o Santos vem de um empate e está logo atrás, em quarto, também com 4 pontos.

Prováveis escalações

São José feminino: Rosany, Vitória, Rayane, Gislane, Jucelia, Bruna, Sthephanie, Mariana, Suyane, Debora e Dandara.

Santos feminino: Camila, Laura, Camila Martins, Reina, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Ketlen, Maranhão e Cristiane.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?