São José-RS x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (10), pela 14ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

São José e Vitória se enfrentam neste domingo (10), no Francisco Novelletto, a partir das 17h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Com 15 pontos e buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o Vitória teve efeito suspensivo concedido e vai ter à disposição o meia Eduardo e o zagueiro Mateus Moraes.

Do outro lado, o São José, com 20 pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Mais artigos abaixo

Minha zaga formada na Fábrica de Talentos! Jogando juntos, Marco Antônio e Alan Santos estão invictos e ainda não sofreram gols nesse brasileirão. Vamos por mais, minha crias!💪🏽🔴⚫️ pic.twitter.com/kDPrbPZXwv — EC Vitória (@ECVitoria) July 6, 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Rafinha e Rodrigão.

Possível escalação do São José: Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedra, Jadson e Marcelo; Lissandro, Sillas, Crystopher e Gabriel Lima; Maradona e Vini Moura.

Desfalques da partida

Vitória:

sem desfalques confirmados.

São José:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vitória x São José DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Francisco Novelletto - Porto Alegre, RS HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 0 Vitória Série C 25 de junho de 2022 Vitória 2 x 0 Figueirense Série C 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Paysandu Série C 17 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ferroviário x Vitória Copa do Brasil 24 de julho de 2022 17h (de Brasília)

São José

JOGO CAMPEONATO DATA São José 2 x 1 Campinense Série C 26 de junho de 2022 Ypiranga 2 x 2 São José Série C 3 de julho de 2022

Próximas partidas